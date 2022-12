Prefeito de Rio Negro avalia avanços e conquistas da gestão

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu na última sexta-feira o relatório dos dois anos da atual gestão, quando todas as secretarias municipais estão viabilizando as 55 propostas de governo estipuladas no início do mandato e outras que são derivadas, além das novas que surgiram durante estes dois últimos anos.

De acordo com o chefe do Executivo, das 55 propostas para a gestão, 35 já foram alcançadas. As demais propostas já estão em execução. Durante o recesso da Prefeitura o prefeito está em seu gabinete verificando e planejando investimentos e ações para 2023.

Em um vídeo gravado com o vice-prefeito e secretário de planejamento, Alessandro von Linsingen, o prefeito agradeceu por este ano de 2022 enaltecendo as realizações e avanços alcançados nesta gestão que é pautada na inovação.

“Estamos planejando e vamos avançar muito em 2023, porque será um ano que depositamos muita confiança, fizemos muitos planejamentos. A partir de janeiro de 2023 iniciamos um ano de intensas realizações, com muito trabalho para fazer com que a nossa brava gente rio-negrense possa evidenciar um dos maiores anos da nossa história. Será um ano de muito trabalho e de muita garra, pois nosso povo merece”, disse o prefeito.