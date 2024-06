Prefeito de Rio Negro participa da entrega de veículos ao Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 39 novos veículos para reforçar os trabalhos do Corpo de Bombeiros do Paraná. São caminhões, ambulâncias, viaturas e equipamentos que serão usados nas ações de prevenção e de atendimento da corporação.

O prefeito James Karson Valério esteve presente no evento em Curitiba juntamente com o comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, 1º Tenente Ricardo Augusto Maioque Baggio. Para Rio Negro foi destinada uma ambulância de última geração para o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), que permite o atendimento a duas vítimas simultaneamente e integradas em tempo real com os hospitais e unidades de saúde.

O investimento do Governo do Paraná também contempla 15 caminhões de Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) que serão usados em Rio Negro, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Londrina, Paranaguá, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Palmas, Guaíra, Altônia, Campina Grande do Sul e Santa Helena.

Durante o evento também foram entregues mil equipamentos de proteção individual (EPI) para o Corpo de Bombeiros, como capacetes, luvas e macacões.

“A renovação das frotas é muito importante para melhorar o atendimento dos bombeiros. São veículos que vêm com tecnologia de ponta embarcada. Eles ajudam tanto para que possamos fazer mais vistorias e prevenir ocorrências, como para atender qualquer caso com mais agilidade”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.