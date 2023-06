Prefeito de Rio Negro se reúne com a gerência da Celesc

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com o responsável pelo departamento de iluminação pública, Daniel Teixeira, esteve nesta quinta-feira na unidade de Mafra da Celesc para se reunir com a gerência local da empresa.

Durante o encontro a gerência da Celesc formalizou os avanços de excelência nos indicativos de Rio Negro, informando que diante destes dados positivos de desenvolvimento, muitos investimentos serão realizados para a área industrial do município.

Importantes projetos estão em andamento para aprimorar a iluminação pública de Rio Negro, tornando o município bem iluminado, seguro e cada vez mais belo, na cidade e no interior. “Visitamos a empresa Celesc no sentido de promover investimentos e assegurar o bom relacionamento e a grande parceria com a empresa”, ressaltou o prefeito.