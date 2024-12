Prefeito eleito Alessandro anuncia novos secretários municipais de Rio Negro

Na manhã desta sexta-feira o prefeito eleito de Rio Negro, Alessandro Cristian von Linsingen, conversou com o Click Riomafra. Ao repórter Márcio Gonçalves ele falou sobre os planos para o próximo ano ao assumir o Poder Executivo rio-negrense.

Alessandro também anunciou em primeira mão os primeiros nomes dos secretários municipais de Rio Negro que irão compor a equipe de governo para a administração que começa em 2025.

Entre os nomes anunciados está Phelipe Yank como o novo secretário de cultura, turismo e comunicação, e Vera Pfeffer Schelbauer, como secretária de educação e esportes.

Nomes já confirmados:

Agricultura e meio ambiente:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Djenifer Andreatta: Médica Veterinária formada pela Universidade do Contestado. Pós-graduada. Atua na área desde 2018.

Cultura, turismo e comunicação:

Phelipe Yank: Vai trabalhar na preservação e promoção do patrimônio cultural, além de criar estratégias para atrair turistas e fomentar o turismo sustentável. Artista audiovisual, documentarista e agente cultural. Riomafrense com mais de 15 anos de experiência. Ex-militar do Exército Brasileiro, atuou em Relações Públicas (5º GAC AP – Curitiba), em comunicação institucional.

Educação e esporte:

Vera Pfeffer Schelbauer

Fazenda:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Tatiane Izabele Schenoveber Rodrigues: Bacharelado em Ciências Contábeis pela UNC (2013). Pós-Graduação em Gestão Pública pela UFPR (2019). Pós-Graduação em Direito Administrativo pela Faculdade Futura/SP (2019). Tecnológico em Gestão Pública pela UEPG (2023). Experiência: Mais de 10 anos de experiência no setor público.

Planejamento e coordenação geral:

Geovan da Silva: Vai atuar na definição de diretrizes estratégicas, integração de políticas públicas, monitoramento de metas e coordenação entre secretarias, visando o desenvolvimento sustentável e eficiente do município. Experiência: Empresário; Presidente do Conselho de Segurança (CONSEG); Assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados (2011-2017). Graduação em Marketing.

Saúde:

Mayra Luana: Atua na enfermagem há 15 anos. Mestra em Desenvolvimento Regional pela UNC (2023). Graduada em Enfermagem pela FURB (2016), com atuação contínua. Pós-graduada em: Auditoria dos serviços de saúde; Enfermagem Oncológica; Gestão Hospitalar; Gerontologia; e cursando Metodologias Ativas. Enfermeira auditora do plano SC Saúde (pela True Auditoria e Consultoria) no Planalto Norte Catarinense.

O anúncio de toda a nova equipe deve ocorrer na segunda quinzena deste mês. Alessandro afirmou que os novos secretários são profissionais capacitados e técnicos nas suas respectivas áreas, e que trabalharão focados no desenvolvimento de Rio Negro sempre perto da população. “Trago para essa gestão a energia dos jovens e a experiência necessária. Foram nomes escolhidos com muito cuidado, devido à sua competência, experiência e compromisso com o bem-estar da nossa comunidade. Todos estão alinhados com a nossa proposta de gestão, que une inovação, eficiência e um cuidado com as pessoas”, afirmou.

Nesta semana o prefeito eleito já havia anunciado o nome do ex-policial militar Luciano Nascimento, que será o responsável pela coordenação da segurança pública. O prefeito eleito enalteceu a experiência que Nascimento possui e aplicará nessa área tão importante para Rio Negro. Também destacou o apoio do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) e a importância da capacitação da Defesa Civil de Rio Negro.

Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos). Marcelo Wotroba foi eleito como vice-prefeito.

Alessandro é casado e tem três filhas. É professor e já foi diretor escolar, secretário municipal de educação e vereador. Também foi secretário municipal de planejamento e coordenação geral, além de ser o vice-prefeito de Rio Negro na atual gestão municipal. Ele disputou as eleições deste ano pelo Partido Progressista (PP).