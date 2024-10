Prefeito James assina decreto que institui equipe de transição de governo

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou nesta quarta-feira o Decreto nº 109/2024 que institui a equipe de transição de governo, constituída em número paritário por servidores indicados pelo atual prefeito e pelo prefeito eleito Alessandro Cristian von Linsingen.

De acordo com o decreto, a equipe de transição – que será coordenada pela Controladoria Interna da Prefeitura – deverá dar atendimento a toda demanda oriunda da transição dentro das suas respectivas atribuições e terá como sede uma das salas do prédio da Prefeitura Municipal, onde serão realizadas as reuniões. O cronograma de atividades será definido na primeira reunião a ser realizada da equipe de transição.

A boa condução da transição de mandatos no Poder Executivo garante a continuidade de serviços básicos e essenciais no município. Ela também fortalece o senso de responsabilidade com a administração pública e uma maior racionalidade na tomada de decisões. Isso torna mais eficiente os resultados da atuação dos agentes públicos.

O prefeito James enalteceu que a transição será realizada de maneira tranquila e democrática pensando no bom desenvolvimento de todo o município de Rio Negro. Será estabelecido um ambiente político saudável durante a transição de governo para que o município de Rio Negro continue avançando de forma harmônica.

O prefeito também destacou que a atual gestão terminará no dia 31 de dezembro com grandes índices alcançados, principalmente com relação à transparência, já que de acordo com o Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR), o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) em 2024 de Rio Negro é considerado “Nível Ouro”.

Além disso, o TCE/PR aprovou sem ressalvas as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo do Município de Rio Negro relativas ao ano de 2023. Isso significa que foi cumprido tudo que a legislação exige.

SAIBA MAIS

Na transição de governo o chefe do Poder Executivo em término de mandato passa – através da equipe de transição definida –, informações ao candidato eleito sobre a situação financeira atual do município, as ações, programas e projetos já realizados e que estão em andamento, visando dar boa continuidade à gestão pública.