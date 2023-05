Prefeito James cumpre agenda em Brasília em busca de recursos para Rio Negro

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, realizou importantes viagens até Brasília-DF com o objetivo de apresentar projetos e captar recursos para o município.

No mês de abril, juntamente com os secretários municipais Simone Gondro (saúde), William Mazur (indústria e comércio), ouvidora da saúde Juliana Rusk e vereadores João Alves e Deco, o prefeito participou de audiências na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) para tratar de diversos assuntos em prol de Rio Negro.

Na mesma viagem a comitiva rio-negrense visitou os deputados federais Tião Medeiros, Felipe Francischini e Marco Brasil. Além disso, houve um encontro com o senador da República pelo estado do Paraná, Sérgio Moro, para a apresentação do programa Rio Negro Cidade Segura, entre outros temas.

Na última terça-feira (16), o prefeito James participou de uma audiência com o vice-presidente da República e atual ministro de indústria e comércio, Geraldo Alckmin. O encontro foi proporcionado pelo deputado federal Luciano Ducci, que acompanhou a comitiva que foi composta, além do prefeito, pelo secretário William Mazur e o vereador Luis Boschetto.

Neste importante encontro foram traçadas estratégias e planejamentos com foco no desenvolvimento, infraestrutura e inovação. Foram apresentadas ao ministro as demandas e projetos de Rio Negro, a história e todo o potencial produtivo do município.

Rio Negro está entre as 20 maiores arrecadações de ICMS do Paraná. O setor de indústria e comércio tem conquistado excelentes resultados, por isso o município tem participação ativa em comitês de desenvolvimento, reuniões com lideranças, secretarias estaduais e ministérios federais devido à importância do desenvolvimento e também pelo contexto histórico, sendo que Rio Negro é altamente industrializado há mais de 100 anos.

Durante as visitas na capital do Brasil os deputados, senador e vice-presidente foram presenteados com produtos de origem rio-negrense. A atitude visa valorizar e divulgar a cultura e a indústria e comércio de Rio Negro para todas as regiões do Brasil.