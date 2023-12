Prefeito James determina a apuração dos fatos que culminaram no adiamento da Festa da Colonização

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, já determinou a apuração dos fatos que culminaram no adiamento da 19ª Festa da Colonização de Rio Negro.

Sabe-se que uma rajada de vento ocorrida no início da tarde desta sexta-feira fez com que uma grande parte da estrutura montada para evento fosse danificada. Para a preservação da segurança de todos houve o adiamento do evento que ocorreria nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. Uma nova data será definida e divulgada em breve.

Mas por determinação do prefeito haverá a devida apuração com levantamentos de dados técnicos para que a empresa Spinelli Produções, que foi contratada via processo licitatório para a realização do evento, possa esclarecer sobre o ocorrido.

A apuração ocorrerá através de laudos técnicos da Defesa Civil e também por equipes de engenharia da Prefeitura dentro dos procedimentos jurídicos legais.

Comunicado oficial sobre o adiamento da festa:

Devido às fortes rajadas de vento ocorridas no bairro Volta Grande na tarde de hoje, grande parte da estrutura para a 19ª Festa da Colonização de Rio Negro foi danificada. Por esse motivo a realização da festa nos dias 15, 16 e 17 de dezembro está adiada. Uma nova data será definida pelos organizadores e divulgada na sequência.

O prefeito James Karson Valério esteve com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e organizadores da festa para fazer o pronunciamento oficial.

A Prefeitura de Rio Negro agradece pela compreensão de todos e reforça que a decisão via a preservação da segurança de todos. Houve danos materiais com o ocorrido hoje, mas felizmente ninguém ficou ferido.