Prefeito James Karson Valério é homenageado na Prefeitura

Uma homenagem foi realizada na Prefeitura de Rio Negro ao prefeito James Karson Valério, que encerra a sua gestão neste dia 31 de dezembro. O evento teve a presença de servidores, familiares e amigos do gestor.

Bastante emocionando, o prefeito agradeceu pela homenagem e enalteceu a sua trajetória de vida até chegar ao Poder Executivo de Rio Negro. Também foi grato por todo o apoio recebido pelos servidores ao longo de sua gestão.

James destacou também o seu compromisso com a população ao mencionar os grandes índices conquistados pelo município nos últimos anos e ao deixar como prefeito um total de R$ 93.036.641,00 em investimento em ações e projetos que estão em andamento.

Durante a homenagem foi inaugurado o quadro com a foto de James na Galeria dos Prefeitos, que está localizada próxima ao Museu Histórico Professora Maria José França Foohs e gera uma importante contribuição à memória política do município de Rio Negro. O local fica aberto ao público durante os horários de funcionamento das atrações culturais do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

James Karson Valério foi eleito prefeito de Rio Negro em 2020 com mais de 50% dos votos. Sua gestão iniciou no dia 01 de janeiro de 2021 e está sendo encerrada neste dia 31 de dezembro de 2024. Professor James, como é conhecido, optou em não concorrer à reeleição.