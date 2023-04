Prefeito James participa de encontro com comitiva de Luxemburgo em Florianópolis

Na última sexta-feira (31), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal de indústria e comércio, William Mazur, participou do evento que reuniu em Florianópolis autoridades brasileiras e representantes de cinco partidos de Luxemburgo que disputarão as eleições parlamentares do Grão-Ducado.

O evento foi organizado pela Associação dos Cidadãos Luxemburgueses no Brasil (ACLUX) e teve a participação de cerca de 600 descendentes de luxerburgueses. Foi uma oportunidade para informar os novos cidadãos luxemburgueses sobre seus direitos e deveres. Os partidos do Grão-Ducado se apresentaram e houve uma mesa redonda sobre integração dos novos cidadãos.

Além do prefeito James, o evento teve a participação de prefeitos de outros municípios onde há cidadãos luxerburgueses. Durante o encontro foram propostos acordos de cooperação bilateral com Luxemburgo, com o objetivo de construir uma aproximação com interesses culturais e econômicos entre os entes. Rio Negro apresentou suas propostas à comitiva luxemburguesa.

No dia 08 de outubro deste ano serão realizadas em Luxemburgo as eleições legislativas para escolher os parlamentares que representarão os luxemburgueses na Câmara dos Deputados pelos próximos cinco anos. Segundo a legislação eleitoral do país europeu, cidadãos que não vivem em Luxemburgo podem votar via correspondência.

Dados do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas de Luxemburgo apontam que em 2020, cerca de 11 mil cidadãos viviam no Brasil. O município de Rio Negro possui muitos descendentes que já conseguiram a cidadania luxemburguesa.

O deputado luxemburguês Sven Clement reforçou a importância dessa parcela da população exercer o direito ao voto. “O mais importante para nós, cidadãos, são os nossos direitos e deveres. Nesse sentido, o voto é o instrumento poderoso que temos, por isso, faço esse apelo às pessoas que votem”.

De acordo com o prefeito James, Rio Negro ficará atento às propostas dos parlamentares que possam beneficiar o estado do Paraná e, consequentemente, o nosso município. Além disso, o munícipio de Rio Negro está propondo a criação de um intercâmbio social, artístico e cultural com Luxemburgo, que é um pequeno país com pouco mais de 600 mil habitantes, mas é muito conhecido por ser um dos países com maior renda per capita do mundo.

Rio Negro foi fortemente influenciado pela imigração luxemburguesa recebendo quatro famílias diferentes: Bley, Grein, Krauss e Stresser, que venceram a travessia do Atlântico, a incursão na Serra do Mar e do sertão rio-negrense para ajudar na construção do município.