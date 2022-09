Prefeito James participa do Fórum Nacional de Prefeitos em Curitiba

Durante a manhã desta quarta-feira (31), foi realizado no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba, o Fórum Nacional de Prefeitos e Dirigentes Municipais de Educação, promovido pelo Instituto Casagrande. O objetivo foi reunir renomados especialistas em gestão e educação do Brasil para discutirem a agenda futura da educação com prefeitos, dirigentes municipais de educação e demais autoridades. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, foi um dos palestrantes convidados.

Com uma programa√ß√£o t√©cnico-pol√≠tica, o f√≥rum adotou o formato de falas objetivas e sint√©ticas (estilo TED Talks), nas quais os especialistas apontaram estrat√©gias e encaminhamentos pr√°ticos com potencial para se tornarem solu√ß√Ķes para as prefeituras promoverem uma verdadeira revolu√ß√£o educacional. Na pauta estiveram temas como o novo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa√ß√£o B√°sica (FUNDEB), forma√ß√£o docente, tecnologias educacionais e √ćndice de Desenvolvimento da Educa√ß√£o B√°sica (IDEB).

O prefeito de Rio Negro participou do tema ‚ÄúPor que avan√ßamos t√£o pouco na educa√ß√£o p√ļblica brasileira? Os desafios e problemas enfrentados pelos prefeitos e pelas lideran√ßas educacionais‚ÄĚ. James ressaltou a import√Ęncia evento: ‚ÄúFoi uma honra participar da abertura deste evento nacional como um dos palestrantes. Na oportunidade abordei temas de car√°ter educacional, indicando as experi√™ncias que foram assertivas em nossa rede municipal. Muitas autoridades educacionais e demais personalidades ir√£o contribuir com expertises governamentais e experi√™ncias atreladas ao avan√ßo do processo ensino aprendizagem no Paran√° e Brasil‚ÄĚ.

O F√≥rum Nacional de Prefeitos e Dirigentes Municipais de Educa√ß√£o faz parte da programa√ß√£o do III Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educa√ß√£o, que re√ļne em cinco dias grandes personalidades de diversas √°reas para falar sobre ensino e aprendizagem, como Augusto Cury, Luiza Helena Trajano, Cl√°udia Costin e Gabriel Chalita.