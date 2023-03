Prefeito James recebe a visita de atletas rio-negrenses destaques no atletismo

O município de Rio Negro tem se destacado cada vez mais em competições esportivas. Isso é fruto do excelente trabalho realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), que faz do esporte um dos pilares do desenvolvimento de crianças, jovens e adultos.

Nesta quarta-feira o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu em seu gabinete a visita dos atletas rio-negreses Renan Stinglin Heide, Marise Fuchs Rodrigues de Bastos e Thaeme Baungartner Jacobs, que juntamente com Eduardo Martin Pedro, técnico desportivo e coordenador de programas especiais de esporte da SMEL-RN, apresentaram os troféus e medalhas conquistadas recentemente no atletismo.

No dia 28 de fevereiro os atletas participaram da Cerimônia de Premiação “Melhores do Ano Curitiba 2022”, organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude da capital paranaense. Eles receberam suas respectivas premiações referentes às suas conquistas no Circuito Adulto e Infantil de Corridas de Rua de Curitiba edição 2022.

MARISE FUCHS RODRIGUES DE BASTOS

Representou a SMEL-RN no Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou das quatro etapas e da prova Entre Parques, obtendo os seguintes resultados na sua categoria Feminino 10 km – 35 a 39 anos, conquistando o título da sua categoria.

RENAN STINGLIN HEIDE

Representou a SMEL-RN no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou das quatro etapas, obtendo os seguintes resultados na categoria Juvenil Masculino 4 km – 16 a 17 anos, conquistando o 3º lugar da sua categoria.

THAEME BAUNGARTNER JACOBS

Representou a SMEL-RN no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou das quatro etapas, obtendo os seguintes resultados na categoria Pré Infantil Feminino 2 km – 13 anos, conquistando o 3º lugar da sua categoria.

RENAN LOURES DA ROCHA

Representou a SMEL-RN no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou de três das quatro etapas, obtendo os seguintes resultados na categoria Infanto Juvenil Masculino 3 km – 15 anos, sendo vice-campeão da sua categoria.

Tanto o Circuito Adulto como o Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, possuem a mesma sistemática, onde as provas são divididas por categorias, e somente os 10 melhores colocados de cada categoria pontuam ao final de cada etapa, para assim ser conhecida a Classificação Geral após a realização das quatro etapas, fazendo este ser um dos circuitos mais difíceis e desafiadores do Paraná.