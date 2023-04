Prefeito James recebe a visita de campeões no levantamento de peso

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (20), o prefeito James recebeu em seu gabinete a visita dos atletas Alexandre Vaz, Luiz Edoardo Gondro e Teko, da academia rio-negrense Budôkan.

Eles apresentaram as medalhas de primeiro lugar e troféus conquistados em suas categorias de supino e levantamento terra no Campeonato Catarinense de Powerlifting. O atleta Ulisses Buch também conquistou uma medalha, mas não esteve presente na visita. Agora eles se preparam para o Campeonato Brasileiro.

O Campeonato Catarinense GPC de Powerlifting foi realizado em Camboriú-SC. A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Powerlifting e a Associação Catarinense de Esportes de Força (ACEF), foi realizada no Centro de Treinamento Plenus. Participaram mais de 130 atletas no campeonato, que é uma seletiva para o Campeonato Brasileiro da modalidade.

O campeonato envolveu disputas no agachamento, levantamento terra e supino. Nesta prévia do Campeonato Brasileiro de Powelifting, 11 estados realizam seletivas estaduais. O Brasileiro será disputado no mês de julho, também em Camboriú.