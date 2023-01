Prefeito James se reúne com o atual presidente da Câmara de Vereadores

Nesta segunda-feira, após retornar do período de férias, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu em seu gabinete a visita do vereador Elcio Josué Colaço, que é e o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

O encontro evidencia a boa relação que o Executivo municipal tem com o Legislativo. Foi um encontro com articulações com as secretarias municipais, principalmente com a Secretaria da Fazenda, com planejamento estratégico da economia. Também participou da reunião o secretário municipal Thiago Gustavo Pfeuffer Worms.