Prefeito James se reúne com o secretário de segurança do Paraná

Nesta semana o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve em Curitiba para participar na Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná de uma audiência com o secretário de segurança do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Durante o encontro foram tratados assuntos relacionados aos projetos de segurança, nova escola de formação de policiais militares e a modalidade de Patrulha Patrimonial aplicada em Rio Negro, que possui uma premiada forma de videomonitoramento.

No encontro – que foi bastante produtivo – também estiveram presentes representantes da Câmara Municipal de Rio Negro, secretários municipais, líderes comunitários e o presidente da Câmara de Diretores Lojistas (CDL).