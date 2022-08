Prefeito Maas recebe atletas ouro do basquetebol feminino mafrense

As atletas mafrenses Letícia Karvat, Rafaela Aparecida de Andrade Fleischmann e Raphaela Eloah Rudnik, da equipe ABAM Basquetebol/DME, visitaram o prefeito Emerson Maas na tarde  de quarta-feira, dia 31. Elas exibiram as medalhas de ouro conquistadas no último final de semana, na competição de Streetball em Jaraguá do Sul, na categoria Sub 10. Também participaram da visita, os atletas do basquetebol masculino.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Maas parabenizou as atletas e os familiares que as acompanharam, agradecendo o empenho dedicado na defesa das cores do município. Deixou a garantia de apoio no incentivo ao esporte mafrense.