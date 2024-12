Prefeitos eleitos de Rio Negro e Mafra planejam o fortalecimento do turismo

Na última quinta-feira o prefeito eleito em Rio Negro, Alessandro von Linsingen, e o prefeito reeleito em Mafra, Emerson Maas, participaram do evento de apresentação do Caderno e Guia Turístico da Rota Encantos do Planalto Norte.

Os municípios da região passaram a contar com este importante material que visa fortalecer o turismo. O evento ocorreu na sede da Amplanorte em Mafra e reuniu representantes dos demais municípios contemplados pelo caderno de rotas.

A reunião iniciou com uma retrospectiva das ações realizadas ao longo do ano pelo SEBRAE no município, destacando o trabalho contínuo na sensibilização e capacitação de empresários, bem como a implementação de iniciativas que buscam estruturar e promover o turismo local. Entre as principais ações, foram mencionadas:

Consultorias individualizadas para a implantação dos Planos de Melhoria;

Capacitações e consultorias voltadas ao desenvolvimento de experiências turísticas inovadoras;

Diagnóstico turístico e entrega de planos de melhoria para novos empreendimentos;

Atualização dos roteiros municipais, trazendo novos atrativos e fortalecendo os existentes.

Os trabalhos dos Grupos de Trabalho (GTs) também foram enaltecidos, com ênfase nas contribuições do GT – Projetos, GT – Comercialização e GT – Marketing e Divulgação, que impulsionaram o alinhamento estratégico e a visibilidade da Rota.

Oficinas e Palestras

Além disso, o ano foi marcado por uma série de palestras e oficinas que enriqueceram o conhecimento e as práticas do trade turístico, abordando temas como redes sociais, identidade e storytelling, gastronomia, excelência no atendimento, finanças e artesanato. Eventos como a Oficina de Roteirização, as missões empresariais para destinos como Pinheiro Preto, Treze Tílias e Pomerode, o FAMTOUR, e a criação da Rota da Erva-Mate trouxeram aprendizados valiosos e ampliaram as possibilidades para o turismo na região. A Rota da Erva-Mate, em particular, vem complementar e abrilhantar a Rota Encantos do Planalto Norte, oferecendo experiências autênticas e singulares aos visitantes.

Intermunicipal

Estiveram presentes no evento diversas autoridades e representantes de entidades, incluindo o prefeito de Mafra, Sr. Emerson Maas, e o prefeito eleito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, demonstrando o comprometimento das lideranças locais com o desenvolvimento integrado do turismo.

Para o próximo ano, o objetivo é intensificar a colaboração entre Mafra e Rio Negro, fortalecendo o turismo de forma conjunta e promovendo ações que integrem as duas cidades, ampliando o alcance e o impacto da Rota Encantos do Planalto Norte. Ainda neste ano, será realizada a última capacitação, focada em vídeo marketing, preparando os empreendimentos para utilizarem ferramentas audiovisuais como estratégia de promoção e engajamento.

Turismo como fonte de riquezas

O Prefeito Emerson Maas enalteceu a importância da área do turismo para o desenvolvimento econômico da região. “Precisamos promover o desenvolvimento dos nossos municípios e, consequentemente, da região, atendendo a todas as áreas importâncias e agregadoras. E o setor do turismo tem se mostrado como uma excelente fonte de riqueza, com resultados positivos abrangentes que se desdobram nas áreas de alimentação, lazer e artesanato entre outras, envolvendo e impulsionando o crescimento de uma gama de pessoas e empreendedores. declarou,

A apresentação do Caderno e Guia Turístico representa não apenas a consolidação de um ano de intenso trabalho, mas também o início de uma nova etapa para o turismo no Planalto Norte, marcada por inovação e integração.