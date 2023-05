Prefeitura aplica o Programa Saúde com Agente em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, está aplicando o Programa Saúde com Agente, que é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido do país.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O programa foi criado em atenção às leis que ampliaram as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), objetivando oferecer qualificação técnica para agentes de saúde em todo o Brasil.

Em Rio Negro o programa está sendo aplicado com 15 ACS e 03 ACE. A formação é no formato semipresencial, com carga horária de 1.275 horas e duração mínima de 10 meses. A iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária. A capacitação iniciou em agosto de 2022 e será concluída em junho deste ano. Após a formação as profissionais serão Técnicas em Agente Comunitário de Saúde e Técnicas em Vigilância em Saúde.

O programa também reforça a valorização dos agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas. Além de informar melhor a população, já como técnicas de saúde, as agentes poderão realizar importantes procedimentos na própria residência do cidadão rio-negrense, como aferição da pressão arterial e teste da glicemia capilar. Após a formatura todos os detalhes com relação aos atendimentos técnicos serão divulgados.

O programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).