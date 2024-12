Prefeitura de Mafra firma convênio de R$ 15 milhões com o hospital

O Município de Mafra firmou novo convênio com a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do Hospital São Vicente de Paulo, por meio do qual vai repassar, através do Fundo Municipal de Saúde, R$ 15 milhões e 825 mil, em 48 parcelas mensais, a partir de janeiro de 2025.

O Termo de Convênio e Colaboração Técnica nº 001/2025 foi assinado pelo prefeito Emerson Maas e pelo diretor presidente da Associação, Valdecir Valoja de Collo. No convênio anterior o município repassou a quantia de R$ 13 milhões e 500 mil.

O valor de R$ 15 milhões e 825 mil servirá para custeio das despesas decorrentes da manutenção dos serviços médico-hospitalares, compreendendo estrutura física, recursos humanos, tecnológicos e materiais necessários ao perfeito funcionamento da Porta de Entrada de Urgência do hospital, bem como os serviços auxiliares de diagnóstico e especialidades médicas em regime presencial e de sobreaviso, além dos serviços de diagnóstico e terapia de apoio do hospital, entre eles o centro cirúrgico, radiologia, tomografia, ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e agência transfusional, entre outros, necessários ao atendimento médico-hospitalar dos casos de urgência e emergência e internações referenciadas.

Para o prefeito Emerson Maas, o fortalecimento da saúde pública em Mafra, é uma questão prioritária “Estamos promovendo, em conjunto com a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, atendimentos de qualidade e dignidade nos momentos mais necessários e difíceis na vida dos mafrenses e da população da região, que é quando se necessita utilizar o hospital, geralmente em situações emergenciais”, declarou o prefeito.