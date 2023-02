Prefeitura de Mafra realiza melhorias nas ruas centrais

Compartilhar no Facebook

Recape asfáltico e colocação de rotatória visam a melhoria na trafegabilidade

A Prefeitura de Mafra continua recuperando vias no anel central da cidade. Nesta semana começou a fazer o recapeamento asfáltico da Rua Duque de Caxias, cerca de 150 metros, entre a Venceslau Braz e a D. Pedro II – próximo ao CEIM Anjo da Guarda.

De acordo com o prefeito Emerson Maas, a melhoria era uma solicitação antiga dos moradores e comunidade escolar, devido ao estado da rua e ao fluxo de veículos no horário de entrada e saída dos alunos da escola.

Rotatória

Outra obra acontece na Rua Vitorino Bacellar, em frente à sede da Prefeitura antiga. Está sendo feita uma rotatória no local onde antes havia o canteiro central, envolvendo as ruas Vitorino Bacellar e Dr. Getúlio Vargas. O objetivo é ordenar as conversões, diminuindo o número de conflitos existentes nestas interseções e evitar acidentes.

“Estamos trabalhando continuamente seguindo o cronograma de obras, tanto para a área urbana quanto rural, de realizar as adequações necessárias para melhorar a trafegabilidade nas vias”, concluiu o prefeito.