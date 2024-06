Prefeitura de Rio Negro abre PSS para contratação de médico veterinário

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, lançou nesta segunda-feira, dia 10, o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de médico veterinário – Chefe de inspeção (SISBI/POA e/ou SIM/POA).

As inscrições deverão ser realizadas unicamente via Internet, sem taxa de inscrição, através do site www.rionegro.pr.gov.br “Processo Seletivo Simplificado 2024 – Médico Veterinário”. O link de inscrição estará disponível até o dia 21 de junho de 2024.

A carga horária semanal é de 40 horas. Para a habilitação necessária para posse será necessário possuir ensino superior completo em Medicina Veterinária e o registro no conselho de classe correspondente, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e aptidão para credenciamento pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR).

As informações completas do PSS estão disponíveis no edital nº 99/2024.