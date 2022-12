Prefeitura de Rio Negro antecipa 13º e injeta cerca de R$ 3 milhões na economia

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro antecipou no último dia 11 o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação favorece o servidor e o comércio local neste fim de ano, quando a economia fica mais aquecida devido às compras de Natal, principalmente.

Com o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores municipais, foram injetados R$ 1.418.072,68 na economia local. Em junho, quando a Prefeitura pagou a primeira parcela, foram injetados R$ 1.456.561,81.

A antecipação do pagamento do 13º só foi possível por conta da excelente gestão financeira que o município tem feito, deixando todas as contas da Prefeitura pagas em dia, mantendo assim uma boa saúde financeira.