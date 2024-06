Prefeitura de Rio Negro antecipa a primeira parcela do 13º aos servidores

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (14), a Prefeitura de Rio Negro antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores públicos. Foram injetados R$ 1.802.207,02 na economia local, favorecendo o servidor e o comércio local.

Assim como ocorreu nos anos anteriores, a antecipação do pagamento do 13º só foi possível devido à excelente gestão financeira que a Prefeitura vem realizando, deixando todas as contas pagas em dia, mantendo assim uma boa saúde financeira.

O prefeito James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal da fazenda, Thiago Worms, esteve no departamento de tesouraria da Prefeitura e parabenizou toda a equipe enaltecendo o importante trabalho realizado.