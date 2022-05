Prefeitura de Rio Negro anuncia novo investimento na saúde

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou a ordem de serviço para as obras de adequação da estrutura do Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster, para a finalização da instalação do Laboratório Municipal. Esta é a segunda fase de adaptação do Complexo, que atualmente já abriga o Centro de Especialidades Enfermeiro José Krajewski e a Farmácia Municipal.

O laboratório será construído em uma área de 204,41 m². Ao todo serão investidos R$ 219.854,51. Desse valor, R$ 80 mil são oriundos de emenda parlamentar do deputado Luciano Ducci e R$ 139.854,51, da Prefeitura Municipal. A construção será realizada pela Martins e Furtado Empreendimentos LTDA. O prazo para conclusão é de 90 dias.

“Estamos investindo em estrutura para oferecer ao munícipe um atendimento de excelência. A instalação do Laboratório Municipal, junto ao Complexo de Saúde vai otimizar os processos e o uso dos recursos municipais, beneficiando toda a população”, destacou o prefeito James Karson Valério.