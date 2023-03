Prefeitura de Rio Negro apresenta potenciais do município a uma comitiva de Luxemburgo

A Prefeitura de Rio Negro, atrav√©s das secretarias de administra√ß√£o e ind√ļstria e com√©rcio, est√° em constante contato com a Associa√ß√£o dos Cidad√£os Luxemburgueses do Brasil (ACLUX) para proporcionar um relacionamento institucional entre os entes envolvidos.

O objetivo √© apresentar os potenciais do munic√≠pio para atrair novos investimentos e projetos, al√©m de valorizar e preservar a hist√≥ria e a cultura que √© t√£o rica no munic√≠pio. Rio Negro foi fortemente influenciado pela imigra√ß√£o luxemburguesa recebendo quatro fam√≠lias diferentes: Bley, Grein, Krauss e Stresser, que venceram a travessia do Atl√Ęntico, a incurs√£o na Serra do Mar e do sert√£o rio-negrense para ajudar na constru√ß√£o do munic√≠pio.

Nesta quinta e sexta-feira o munic√≠pio de Rio Negro est√° recebendo a visita do senhor Daniel Atz, que √© um duplo cidad√£o americano-luxemburgu√™s, especialista em com√©rcio internacional, fluente em ingl√™s, franc√™s, chin√™s e portugu√™s. √Č o fundador da LuxCitizenship, uma organiza√ß√£o que fica em Nova Iorque e que, atrav√©s da an√°lise de ancestralidade, ajuda americanos a recuperar a cidadania luxemburguesa.

Por meio da empresa mais de 1.500 cidad√£os americanos j√° recuperaram a cidadania. Uma das expertises da LuxCitizenship s√£o as pesquisas sobre os perfis dos duplos cidad√£os luxemburgueses, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.

Antes de fundar a LuxCitizenship, Daniel trabalhou na BelCham, a C√Ęmara de Com√©rcio Belgo-Americana, ajudando 213 startups da B√©lgica, Luxemburgo e de toda a Europa a entrar no mercado americano. Daniel tamb√©m desenvolveu a Benelux Catalyst, um programa p√ļblico-privado de acelera√ß√£o de neg√≥cios internacionais, que tem financiamento do Minist√©rio da Economia de Luxemburgo.

Daniel está no Brasil para continuar as pesquisas, entender um pouco mais sobre a comunidade de luxemburgueses, as demandas e os desafios no aspecto cultural, institucional e económico. Também, em colaboração com a emissora nacional de TV em Luxemburgo, a RTL, realizará entrevistas com brasileiros e argentinos que obtiveram a cidadania luxemburguesa.

Em Rio Negro a programa√ß√£o iniciou na quinta-feira com uma reuni√£o da ACLUX no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral para apresenta√ß√£o e discuss√£o das demandas dos cidad√£os Luxemburgueses.

Nesta sexta-feira a programa√ß√£o iniciou √†s 9h com a recep√ß√£o do prefeito James Karson Val√©rio e autoridades. Em seguida a comitiva participou de uma visita guiada no Parque Ecotur√≠stico S√£o Lu√≠s de Tolosa e na Universidade do Contestado (UnC), em Mafra. Ap√≥s o almo√ßo haver√° entrevista para a imprensa local e visita na ind√ļstria de um descendente luxemburgu√™s (Riverplast) e com√©rcio local.