Prefeitura de Rio Negro arrecada quase R$ 1 milhão em leilão de bens inservíveis

No último mês a Prefeitura realizou, através de uma empresa contratada por processo licitatório, um leilão do tipo “maior lance” para a alienação de bens inservíveis de propriedade do Município de Rio Negro.

O valor total mínimo do edital era de R$ 339.170,00, mas foram obtidos R$ 981.720,00 no leilão, superando as expectativas. O valor arrecadado já está nos cofres públicos e será aplicado – de acordo com a legislação pertinente – em diversas áreas em prol do desenvolvimento do município.

Uma reunião foi realizada recentemente no gabinete do prefeito James Karson Valério para a apresentação do resultado e também para parabenizar toda a equipe envolvida no planejamento e na execução do leilão. Várias secretarias municipais estiveram envolvidas e colaboraram para o sucesso desta ação.

Este foi o segundo leilão realizado pela atual gestão municipal. Em 2022 foram leiloados vários veículos. As atuais obras de ampliação e reformas da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia, por exemplo, estão sendo realizadas com recursos financeiros do leilão realizado em 2022.

Entre os materiais leiloados neste último leilão estão sucatas de reatores e iluminação, sucata de computadores, aparelhos eletrônicos, extintores, barco de alumínio, móveis e materiais ferroso, bicicletas, entre outros. Também houve a venda de alguns veículos e de uma estrutura contendo tijolos, madeiras, telhas, janelas, entre outros materiais do barracão. Onze araucárias também foram leiloadas para o corte legalizado.

A alienação tem por objetivo arrecadar fundos de bens antieconômicos e inservíveis, dando continuidade às melhorias no município. Também tem como objetivo reduzir custos de manutenção e melhorar as condições de trabalho com a utilização dos recursos do leilão para adquirir novas ferramentas, promovendo o bem estar dos servidores e munícipes através da otimização.