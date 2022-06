Prefeitura de Rio Negro concederá reposição salarial de 6,63% aos servidores

Na sexta feira, 27, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e a equipe administrativa da Prefeitura reuniram-se com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro. O intuito foi anunciar que a Prefeitura concederá a reposição inflacionária ao salário dos servidores municipais e também ao auxílio-alimentação, mediante aprovação do Projeto de Lei que será enviado para apreciação da Câmara de Vereadores de Rio Negro. “Estamos novamente honrando o nosso compromisso de reconhecer os servidores de Rio Negro, concedendo a reposição inflacionária de forma muito transparente,” afirmou o prefeito.

O projeto prevê a reposição inflacionária do período compreendido entre junho e dezembro de 2021, conforme apontado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou acumulado de 6,63%. A reposição ocorrerá em duas parcelas, sendo 3,33% no mês de julho e outra no mês de setembro, de 3,30%. Cabe ressaltar que, em janeiro, a Prefeitura de Rio Negro já concedeu reposição inflacionária de 10,22%, considerando o acumulado da inflação de maio de 2019 até maio de 2021, bem como, esta sendo pago desde o mês de abril o Piso Nacional do Magistério.

Durante a reunião, o prefeito também informou que o Projeto de Lei vai contemplar o aumento do auxílio-alimentação, que passará a ser de R$ 350 retroativo a primeiro de maio, valor que repõe a perda inflacionária de janeiro de 2020 a dezembro 2021.

Os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos foram informados que nos próximos dias será assinado o contrato da empresa que reformulará o Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos municipais. Também ficou definido que se tenha mais reuniões para que seja possível detalhar os pleitos solicitados por meio da representação sindical.