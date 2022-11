Prefeitura de Rio Negro conquista grande estrutura para nova creche

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última quinta-feira (17), o município de Rio Negro e o Serviço Social da Indústria (SESI) – Departamento Regional do Paraná celebraram a assinatura do termo de comodato que tem por objetivo o uso do imóvel situado na Rua Severo de Almeida nº 954, bairro Bom Jesus, em Rio Negro, a ser destinado a uma Escola de Educação Infantil.

A área abrange o pavimento superior do bloco administrativo de 716,30 m² e a área do ginásio de esportes, de 1.887,00 m², totalizando assim 2.603,30 m², disponibilizados para uma Escola de Educação Infantil, que atenderá turmas do Maternal 2 a Pré-escola (3 a 6 anos).

No decorrer dos próximos dias, o departamento de estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro realizará o levantamento estrutural e adaptações que o prédio necessita para que a estrutura entre em funcionamento no segundo semestre de 2023.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve presente no evento e ressaltou a satisfação em nome do município, que será grandemente beneficiado com mais esse investimento na educação.

Na tarde desta sexta-feira o prefeito esteve reunido com a direção e membros da Associação de Pais e Professores (APP) da Escola Municipal Ana Zornig, que irá utilizar o espaço para atender aos alunos da creche.

O projeto é fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Educação e Serviço Social da Indústria (SESI).

LOCAL HISTÓRICO

Em julho de 1983, por meio de uma articulação empresarial, o município de Rio Negro desapropriou uma área e doou ao Serviço Social da Indústria (SESI), onde foi edificada a primeira sede própria localizada na Rua Severo de Almeida, nº 954. A partir de então, o SESI passou a cumprir sua missão, sendo uma entidade respeitada, valorizada e que sempre fez a diferença social.

A unidade do SESI sediou, durante alguns anos, o Sindicato Patronal, a Coordenadoria da FIEP e a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro. Vários eventos já foram realizados no ginásio, como festivais de dança, shows nacionais, gravações de programas de televisão, feiras, luta de boxe e os tradicionais Jogos do SESI.