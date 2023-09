Prefeitura de Rio Negro convida a população para a 1ª Audiência Pública do PDUI-RMC

O evento público é uma oportunidade para os cidadãos metropolitanos colaborarem com o desenvolvimento da região

A Prefeitura de Rio Negro convida toda a população para colaborar com o futuro da região na 1ª Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O evento acontecerá em 27 de setembro, quarta-feira, a partir das 19h, e poderá ser acompanhado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura de Rio Negro), localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Na ocasião, será apresentado e debatido o Plano de Trabalho — documento que detalha a metodologia, as etapas, e outras definições que orientam a elaboração do Plano, disponível para consulta pública na página “Documentos”, no site do PDUI.

A sessão acontecerá presencialmente na Usina da Música, em São José dos Pinhais, mas os cidadãos dos demais municípios metropolitanos poderão acompanhar por meio dos Centros de Apoio Municipais (CAMs). Interessados também poderão assistir a transmissão pelo canal da AMEP no Youtube, mas não será possível manifestar-se por essa plataforma.

SOBRE O PDUI – O PDUI-RMC é uma realização do Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). Previsto no Estatuto da Metrópole (Lei Federal n.º 13.089/2015), o PDUI é um instrumento legal de planejamento que define diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano das cidades, com a finalidade de reduzir desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana.

O PDUI abrange diversas áreas, incluindo mobilidade urbana e regional, uso e ocupação do solo, meio ambiente e proteção dos mananciais de água, saneamento básico e resíduos sólidos, desenvolvimento social e econômico e habitação de interesse social. Para saber mais, acesse: www.pduirmc.com.br

Serviço:

1ª Audiência Pública do PDUI-RMC

Data: 27 de setembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura de Rio Negro)

Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário

Transmissão: Canal do Youtube da AMEP

Mais informações: www.pduirmc.com.br