Prefeitura de Rio Negro convida a população para a 2ª Audiência Pública do PDUI-RMC

A Prefeitura de Rio Negro convida toda a população para colaborar com o futuro da região na 2ª Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O evento acontecerá no dia 24 de outubro (quinta-feira) a partir das 19h, e poderá ser acompanhado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura de Rio Negro), localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. Também será possível acompanhar o evento por meio de transmissão ao vivo no canal da AMEP no Youtube.

O PDUI define diretrizes, projetos e ações para o desenvolvimento sustentável da RMC, e objetiva melhorar a qualidade de vida da população metropolitana. Por isso, a participação da população neste debate é fundamental!

Os documentos que fundamentam as discussões já estão disponíveis para consulta pública no site www.pduirmc.com.br, assim como mais informações sobre o plano e formas de participação.

SOBRE O PDUI – O PDUI-RMC é uma realização do Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). Previsto no Estatuto da Metrópole (Lei Federal n.º 13.089/2015), o PDUI é um instrumento legal de planejamento que define diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano das cidades, com a finalidade de reduzir desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana.

O PDUI abrange diversas áreas, incluindo mobilidade urbana e regional, uso e ocupação do solo, meio ambiente e proteção dos mananciais de água, saneamento básico e resíduos sólidos, desenvolvimento social e econômico e habitação de interesse social. Para saber mais, acesse: www.pduirmc.com.br