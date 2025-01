Prefeitura de Rio Negro decreta luto oficial após falecimento de professora

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira faleceu a professora Jocemara Maria de Campos. Ela tinha 33 anos de idade e atuava na Escola Beija Flor em Mafra e na Escola Municipal Venceslau Muniz em Rio Negro. Ela deixou enlutados pais, esposo, filhas, irmã e demais familiares e amigos.

Nas redes sociais a Prefeitura de Rio Negro lamentou o falecimento da professora e também a tragédia ocorrida em Mafra nesta segunda-feira, quando uma criança de quatro anos de idade morreu após ser esfaqueada pela própria irmã de 22 anos. Leia o comunicado na íntegra:

Decreto de Luto Oficial (DECRETO Nº 2/2025)

A Prefeitura de Rio Negro declara Luto Oficial nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, em virtude do falecimento da servidora municipal Jocemara Maria de Campos, professora na escola Professor Venceslau Muniz.

Neste momento de dor, também expressamos nossa profunda solidariedade pelo falecimento da pequena Soraia Schimidt. Nossa comunidade está de luto junto com vocês, desejando que todos encontrem conforto e forças para superar esta perda.

Em suas redes sociais a secretária municipal de educação de Rio Negro, Vera Pfeffer Schelbauer, também lamentou o ocorrido:

Com muita tristeza, nos despedimos da professora Jocemara. Um anjo que conduziu muitos alunos no caminho da aprendizagem! Segue em paz minha querida! Nos lembraremos sempre do teu carinho e amor!

A Escola Beija Flor também postou uma mensagem:

Hoje a Família Beija Flor amanheceu triste. Informamos o falecimento de nossa Professora Jocemara. Ficarão boas lembranças de dedicação, amor, humildade. Que a família encontre o conforto que precisa. Vai em paz.

Da mesma forma, a Prefeitura de Mafra publicou uma nota de pesar no início da tarde de hoje:

Nota de Pesar

A Prefeitura de Mafra manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da professora Jocemara Maria de Campos, servidora municipal, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 14 de janeiro.

Jocemara, aos 33 anos, foi uma servidora e professora dedicada e atuante no CAIC Beija-Flor, em Mafra (SC), e na Escola Professor Venceslau Muniz, em Rio Negro (PR).

Sua dedicação à educação impactou profundamente a vida de seus alunos, colegas e toda a comunidade escolar.

Neste momento de dor, prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar, que sentem a partida prematura de Jocemara. Que sua memória permaneça como inspiração para todos nós.

Prefeitura de Mafra