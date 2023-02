Prefeitura de Rio Negro decreta ponto facultativo durante Carnaval

A Prefeitura de Rio Negro comunica que nesta semana o expediente nas repartições públicas municipais retornará na quarta-feira, dia 22, às 13h30.

20 de fevereiro (segunda-feira): ponto facultativo

21 de fevereiro (terça-feira): ponto facultativo de Carnaval

22 de fevereiro (quarta-feira): ponto facultativo no período matutino

O Decreto nº 12/2023 divulga o calendário de feriados e estabelece os dias de recesso e de ponto facultativo do primeiro semestre do ano de 2023, para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração direta, e autárquica do poder executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais. Na saúde, as unidades e sede administrativa estarão fechadas, mas os serviços essenciais, como o SAMU e Pronto Atendimento, atenderão normalmente.