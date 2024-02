Prefeitura de Rio Negro divulga o cronograma da coleta seletiva

O serviço de coleta seletiva já está operando de forma regular em Rio Negro através de um cronograma definido.

Nos √ļltimos meses houve uma desvaloriza√ß√£o na comercializa√ß√£o dos materiais recicl√°veis e isso afetou o servi√ßo de coleta em diversas regi√Ķes do Brasil. A falta de mat√©rias-primas elevou o pre√ßo pago pelos recicl√°veis no auge da pandemia, mas conforme a atividade econ√īmica e social foi voltando ao normal, o fluxo de material se estabilizou no mercado internacional, puxando para baixo o pre√ßo dos recicl√°veis. O pre√ßo pago pelo quilo da latinha, por exemplo, diminuiu em m√©dia 41% nessa √©poca.

Com a desvalorização dos recicláveis muitos coletores deixaram de atuar nesse ramo devido ao baixo preço pago pelo material coletado. E como houve a diminuição de coletores, a associação responsável pelas coletas em Rio Negro ficou sobrecarregada e não conseguia realizar a rota de forma regular em todos os bairros.

ARCA

Recentemente houve uma troca de associação responsável pelo serviço de coleta seletiva em Rio Negro. A Associação Rionegrense de Catadores (ARCA) é a atual responsável pelas coletas domiciliares dos materiais recicláveis. A Prefeitura apoia a associação com a disponibilização de um barracão, além de um caminhão e motorista para a realização deste importante trabalho.

Atualmente h√° um cronograma definido para as coletas, mas a popula√ß√£o tamb√©m pode levar os materiais recicl√°veis at√© a ARCA, que fica localizada na Rua Markus Anton Fendel, n¬ļ 147, no bairro Alto.

O barracão da associação está com um grande estoque de materiais recicláveis que passará pela triagem, mostrando que o serviço de coleta já vem sendo realizado com regularidade em Rio Negro.

ORIENTA√á√ēES

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro orienta a população para que retire o material reciclável no dia que o caminhão da coleta passará pelo bairro. Através do cronograma definido é possível saber o dia exato.

Também há a orientação para que a população realize a classificação correta dos materiais que de fato são recicláveis.

O QUE PODE SER SEPARADO

Um material informativo foi preparado e ser√° distribu√≠do no munic√≠pio para que todos saibam como utilizar o servi√ßo de coleta seletiva de forma correta. Entre as informa√ß√Ķes est√° a lista dos materiais que podem ser separados:

Papel: jornais, revistas, caixas de papel√£o, embalagens longa vida, envelopes, etc.

jornais, revistas, caixas de papel√£o, embalagens longa vida, envelopes, etc. Pl√°stico: potes de alimentos, garrafas PET, PVC, sacos pl√°sticos, baldes e recipientes de limpeza.

potes de alimentos, garrafas PET, PVC, sacos pl√°sticos, baldes e recipientes de limpeza. Vidro: potes de vidro, garrafas, copos, recipientes e frascos de vidro.

potes de vidro, garrafas, copos, recipientes e frascos de vidro. Metal: latas de alumínio, latas de aço, canos, arames e ferragens.

Os resíduos devem estar secos (sem gorduras e restos de comida) e de preferência não amassados.

CRONOGRAMA DA COLETA

No informativo também consta o cronograma da coleta seletiva em Rio Negro. A tabela também ficará disponível no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br. Clique aqui para baixar o arquivo.

SEGUNDA-FEIRA:

Vila Militar

Centro

Vila Paraíso

Vila Paran√°

TERÇA-FEIRA:

Loteamento Fuchs

Casa de Pedra

Bairro Alto

Centro (hospital)

QUARTA-FEIRA:

Passa Três

Estação Nova

Semin√°rio

Campo do Gado

Centro

QUINTA-FEIRA:

Bom Jesus

Roseira

Vila Rural

Tijuco Preto

Centro

SEXTA-FEIRA:

Vila Zelinda

Volta Grande

Vila Ema

Passo do Valo

S√£o Judas Tadeu

Centro

FAÇA A SUA PARTE

Continue fazendo a sua parte separando os materiais recicláveis. O meio ambiente agradece! Além da função social, a reciclagem é uma das principais maneiras de preservar o meio ambiente.

Para reduzir a carga de lixo que produzimos, √© fundamental realizar corretamente a separa√ß√£o do lixo. O primeiro passo √© saber reconhecer o lixo recicl√°vel e o lixo org√Ęnico.

√Č considerado lixo recicl√°vel todo material que pode retornar a cadeia produtiva para serem transformados nos mesmos ou novos produtos.

J√° o lixo org√Ęnico se refere aos materiais de origem biol√≥gica, como restos de alimentos. Exemplos: cascas de frutas e legumes, ra√≠zes, folhas e vegetais. Esses itens podem ser reciclados com a compostagem de restos org√Ęnicos, que podem ser usados como um rico adubo natural em hortas e planta√ß√Ķes dom√©sticas. Por√©m, se a compostagem n√£o for praticada, √© importante que esses res√≠duos estejam separados dos recicl√°veis.

Lembrando que de acordo com o Artigo 91 do C√≥digo de Posturas do Munic√≠pio de Rio Negro, √© proibido queimar res√≠duos s√≥lidos mesmo nos pr√≥prios quintais. Tamb√©m √© proibido lan√ßar res√≠duos s√≥lidos nas vias p√ļblicas, nos terrenos sem edifica√ß√Ķes e/ou v√°rzeas. As infra√ß√Ķes ser√£o punidas com multa.

Tamb√©m √© preciso separar os materiais perigosos, que s√£o aqueles que representam algum tipo de risco √† sa√ļde e ao meio ambiente por serem inflam√°veis, corrosivos ou reativos qu√≠micos. Exemplos: pilhas, produtos qu√≠micos, lixo hospitalar, baterias, l√Ęmpadas fluorescentes, entre outros. Nestes casos, o ideal √© buscar por postos de coleta espec√≠ficos para cada material. Esses materiais s√£o devolvidos ao fabricante, que dar√° o tratamento apropriado para que eles retornem √† cadeia produtiva ou ir√° descart√°-los corretamente.