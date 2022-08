Prefeitura de Rio Negro e Asserine realizam homenagens ao Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (14), a Prefeitura e a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro (Asserine) prestaram uma homenagem para os servidores pais, futuros pais e avós.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A homenagem foi realizada na manhã desta sexta-feira (12) no Centro de Serviços (popular “garagem da Prefeitura”) e no prédio da Prefeitura. Os servidores tiveram um café da manhã especial, receberam uma lembrança do evento, participaram de sorteios de brindes e assistiram a uma palestra motivacional com o hipnoterapeuta clínico e treinador comportamental, Germano Vithoft.

Foram momentos de emoção e confraternização. Homenagens como estas fazem parte de uma série de iniciativas em prol dos servidores e realça um olhar mais humano e próximo. A administração municipal de Rio Negro valoriza o servidor, por isso sempre realiza homenagens em datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do Funcionário Público, Dia dos Pais, Natal, entre outras.

O prefeito James Karson Valério, o vice-prefeito Alessandro von Linsingen e a atual presidente da Asserine e secretária de turismo e cultura de Rio Negro, Jussara do Rocio Heide, estiveram presentes nos dois eventos e valorizaram em suas falas a importância dos servidores e da figura paterna no dia a dia.