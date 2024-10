Prefeitura de Rio Negro e Cohapar trabalham para construir novas moradias

A Prefeitura de Rio Negro e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) estão dando continuidade nas tratativas para a construção de casas populares no município através do programa “Casa Fácil Paraná”, na modalidade “Vida Nova” do governo estadual. O projeto visa proporcionar uma nova perspectiva de vida às famílias que atualmente enfrentam as adversidades de morar em regiões propensas a enchentes ou que estão em áreas com vulnerabilidades.

Nesta terça-feira o prefeito James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal de planejamento e coordenação geral, Edson José Guenther, e o tecnólogo em geoprocessamento da Prefeitura, Gabriel Wilczek, estiveram em Curitiba para participar de uma importante reunião com o presidente da Cohapar, Jorge Luiz Lange, e o secretário de justiça e cidadania do Paraná, Santin Roveda.

Na reunião o foco foi retirar permanentemente as famílias das áreas de risco e oferecer moradia segura e regularizada para quem mais precisa. A determinação do governador Ratinho Júnior em resolver o problema de áreas vulneráveis e fornecer soluções habitacionais tem sido essencial para que iniciativas desse tipo possam se concretizar.

Rio Negro se torna, assim, um exemplo de que, com planejamento e ações concretas, é possível transformar uma crise em novas oportunidades para construir um futuro melhor para todos. O município já está indicado para receber 46 casas, mas na reunião desta terça-feira foram iniciadas as tratativas para a construção de pelo menos outras 45 moradias.

A Prefeitura de Rio Negro está realizando todos os procedimentos burocráticos e o governo do Estado do Paraná está provisionado os recursos financeiros para as obras. Os critérios para a entrega das casas aos munícipes serão definidos pela Cohapar diante da legislação em vigor e em conformidade com os órgãos fiscalizadores.

Com imóveis 100% subsidiados, sem custo ao morador, o objetivo primordial do programa do Estado do Paraná é realocar famílias que atualmente residem em áreas de ocupações irregulares, insalubres, suscetíveis a alagamentos, inundações e/ou riscos ao meio ambiente. A proposta visa promover soluções urbanas e habitacionais integrais, de maneira socialmente equitativa e ambientalmente sustentável.

AÇÃO CONJUNTA

Esse projeto representa não apenas a construção de habitações, mas também um passo significativo na promoção de condições de vida dignas para aqueles que mais necessitam. A parceria entre a Cohapar e a Prefeitura de Rio Negro destaca o comprometimento conjunto com o bem-estar da comunidade e reforça a importância da colaboração interinstitucional para enfrentar desafios habitacionais e sociais.

Com uma gestão dinâmica e focada em resultados, o governador Ratinho Júnior vem transformando o estado e implementando ações que geram desenvolvimento e inclusão social. Em Rio Negro, não foi diferente. O município viveu um dos momentos mais críticos de sua história recente durante a enchente de 2023, quando diversas áreas foram inundadas e muitas famílias ficaram desabrigadas. Nessa situação de calamidade, a atuação eficiente e humana do prefeito James Karson Valério foi decisiva. Seu empenho em coordenar ações rápidas para amparar a população afetada destacou-se como um exemplo de gestão pública voltada para o bem-estar e a proteção dos cidadãos.

Com o apoio do secretário de justiça e cidadania do Paraná, Santin Roveda, foi implementada uma medida inédita para atender pessoas em situação de vulnerabilidade: além dos ginásios e centros improvisados que abrigaram a maior parte das famílias, as pessoas com maior risco — gestantes, idosos com comorbidades e crianças com autismo — foram transferidas para hotéis e pousadas da região. Essa iniciativa garantiu não apenas a segurança física dessas pessoas, mas também proporcionou um ambiente de conforto e dignidade em um momento de extrema fragilidade.