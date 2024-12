Prefeitura de Rio Negro e Defesa Civil acompanham a situação do rio Negro

Compartilhar no Facebook

Com a chuva constante na região neste final de semana, há a apreensão da população com relação ao nível do rio Negro.

A Prefeitura de Rio Negro, juntamente com a Defesa Civil, já está utilizando os meios tecnológicos para simular e verificar em quais regiões pode ocorrer eventuais inundações, na cidade e no interior do município. O planejamento estratégico visa assegurar a segurança de todos.

As famílias que vivem em regiões próximas das áreas de risco em Rio Negro são avisadas com antecedência, com tempo suficiente para preservar a segurança das pessoas, dos animais de estimação e também os bens materiais. Toda a bacia hidrográfica do rio Negro está sendo monitorada.

É importante que a população acompanhe a situação atual do nível, que no momento (às 12h deste domingo) é considerado “nível de atenção”. É possível verificar através do link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro

As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.

Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número de WhatsApp: (47) 9 9171-1778. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 3642-8603.