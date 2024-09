Prefeitura de Rio Negro e Exército realizam limpeza nas margens do rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira uma ação conjunta realizou uma importante limpeza nas margens do rio Negro e o plantio de árvores nativas. As atividades envolveram a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, e a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada.

A ação de hoje é alusiva ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. No próximo sábado, dia 21, terá uma nova ação de limpeza do rio Negro. Toda a população pode participar.

O evento é realizado simultaneamente em várias cidades paranaenses e faz parte de um amplo movimento, alusivo ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. O objetivo é oferecer diversas atividades de sensibilização ambiental, incluindo plantio de árvores, oficinas, mutirão de limpeza e atividades lúdicas.

Coordenado pelo Sesc Paraná, conta com apoio de diversas entidades públicas e privadas, como a Prefeitura Municipal, a ONG Voz do Rio, o Grupo Escoteiro Falcão Negro, a FUNDIR, o grupo de canoagem, instituições públicas como a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros do Paraná, a Sanepar e demais entidades de ensino, como a UFPR e a UNINTER. Além de empresas como a ⁠Arteris, ⁠a Witt Pescados, a AGM Embalagens, a ⁠Versa, outras instituições e voluntários.

As atividades, gratuitas, terão inicio na Praça João Pessoa, Centro de Rio Negro, e seguirão rumo às margens do rio Negro, na área próxima à ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning e a ponte Cel. Rodrigo Ajace.

Confira a programação no sábado, dia 21/09:

8h30 – Início da Feira de Sustentabilidade com todos os parceiros do evento;

9h – Gincana de Educação Ambiental – Local: No entorno da praça;

10h – Mutirão de limpeza voluntária das margens do rio Negro, soltura simbólica de juvenis de peixe nativo (Bagre / Rhamdia quelene ) e plantio de mudas nativas.

* Para esta atividade, os voluntários deverão levar sacos reforçados de lixo e comparecer com itens de proteção como luvas, calçados fechados, boné ou chapéu, repelente, protetor solar e garrafinha de água para hidratação individual. *O local das atividades será a partir da Praça João Pessoa, no Centro de Rio Negro.

Sobre o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias:

O movimento faz parte do World Cleanup Day® e do International Coastal Cleanup®, movimentos internacionais que já envolveram milhões de voluntários em mais de 190 países. O objetivo é mobilizar as comunidades em mutirões de limpeza e, ainda mais importante, realçar a importância das ações individuais na conservação desses ambientes.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para esta década (2021 a 2030). Trata-se de um apelo global voltado principalmente ao objetivo 14, que versa sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, protegendo as diferentes formas de vida na água.