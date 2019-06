Prefeitura de Rio Negro e Sanepar poderão ter que indenizar família que teve terreno desapropriado

Na última sessão da Câmara de Rio Negro, desta terça-feira (11), os vereadores aprovaram um requerimento solicitando uma solução para o caso que envolve um imóvel localizado na rua Tietê na Vila Zelinda. O pedido é direcionada a Prefeitura e a Sanepar.

Os vereadores querem que os dois órgãos entre em entendimento e indenizem a família que poderá ter o terreno desapropriado para a instalação de uma Estação Elevatória de Tratamento de Esgoto, dentro do projeto da Rede de Esgoto aprovado pela Funasa para atender toda a região da Volta Grande, Vila Zelinda, Vila Ema e São Judas Tadeu. Obra que está em fase de captação de recursos para sua execução.

A família proprietária do terreno não mora no local. Em 2014 a casa em que moravam foi invadida pela enchente e depois condenada pela Defesa Civil. Na época a residência foi desmanchada com a promessa de ser feito um aterro para elevar o nível do terreno para que a um novo imóvel fosse construído.

Atualmente a família mora de aluguel, que por um determinado período foi custeado com o aluguel social, que está suspenso. Eles também chegaram a receber parte do material para a construção da nova casa.

Com a indefinição, a família mesmo proprietária de um terreno não pode construir sua casa e é obrigada a pagar aluguel, fato que levou os vereadores a aprovarem o requerimento pedindo que a família seja indenizada pelo poder público de Rio Negro, caso seja reconhecido a necessidade de uso do terreno pela Sanepar.