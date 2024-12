Prefeitura de Rio Negro entrará em recesso administrativo a partir do dia 23

Neste fim de ano as repartições públicas municipais de Rio Negro estarão no período de recesso entre os dias 23 a 31 de dezembro, de acordo com o Decreto nº 84/2024. O atendimento ao público retornará no dia 06 de janeiro de 2025.

Não haverá recesso para órgãos da administração pública que prestam serviços considerados essenciais, como o Pronto Atendimento, SAMU e a coleta de lixo convencional. A coleta de recicláveis ficará suspensa apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.

Durante o período de recesso a Ouvidoria Municipal continuará atendendo através do WhatsApp: (47) 99174-4399.

SAÚDE

Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e 02 e 03 de janeiro, os atendimentos em saúde da Atenção Primária na cidade ficarão concentrados na ESF Antônio Bossi, que fica localizada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45, no bairro Bom Jesus. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Nestes mesmos dias e horários, as seguintes unidades do interior também estarão abertas:

Fazendinha (ESF Euclides José de Oliveira Brás)

Lageado dos Vieiras (ESF Vereador Luiz Milcheski)

O retorno do expediente em todas as unidades de saúde será no dia 06 de janeiro.

EDUCAÇÃO

Nas unidades municipais de ensino as aulas encerraram na última segunda-feira. O próximo ano letivo deve iniciar no dia 03 de fevereiro para os professores e no dia 06 de fevereiro para os alunos.

CULTURA

As atrações culturais e turísticas do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa terão horários diferenciados neste fim de ano e início de 2025. A entrada nos locais é gratuita. O parque fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Horários de funcionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (campo, trilhas e jardins):

Dia 21/12 (sábado): 9h às 20h

Dia 22/12 (domingo): 9h às 20h

Dia 23/12 (segunda-feira): 8h às 20h

Dia 24/12 (terça-feira): 8h às 20h

Dia 25/12 (quarta-feira): 8h às 20h

Dia 26/12 (quinta-feira): 8h às 20h

Dia 27/12 (sexta-feira): 8h às 20h

Dia 28/12 (sábado): 9h às 20h

Dia 29/12 (domingo): 9h às 20h

Dia 30/12 (segunda-feira): 8h às 20h

Dia 31/12 (terça-feira): 8h às 20h

Dia 01/01 (quarta-feira): 8h às 17h

Dia 02/01 (quinta-feira): 8h às 17h

Dia 03 /01 (sexta-feira): 8h às 17h

Horários de funcionamento dos espaços culturais (capela, museu, presépio e oratórias):