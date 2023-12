Prefeitura de Rio Negro entrará em recesso administrativo; confira as informações

Neste fim de ano as repartições públicas municipais de Rio Negro estarão no período de recesso entre os dias 26 e 29 de dezembro, de acordo com o Decreto nº 127/2023.

O atendimento ao público retornará na tarde do dia 04 de janeiro de 2024, pois no início do próximo ano o recesso será de 02 a 04 de janeiro de acordo com o Decreto nº 208/2023. O expediente normal retornará a partir das 13h30 do dia 04.

Não haverá recesso para órgãos da administração pública que prestam serviços considerados essenciais, como o SAMU, Pronto Atendimento (atualmente no bairro Bom Jesus) e a coleta de lixo convencional. A coleta de recicláveis ficará suspensa apenas nos dias 25/12 e 01/01. Já as coletas de galhos e entulhos estarão suspensas nos períodos de recesso.

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro informa à população que durante o período de 26 de dezembro a 03 de janeiro, os atendimentos em saúde da Atenção Primária na cidade ficarão concentrados na ESF Antônio Bossi, que fica localizada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45, no bairro Bom Jesus. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

No interior algumas unidades abrirão durante o recesso nos seguintes dias e horários:

Campina dos Andrades: dias 28 de dezembro e 03 de janeiro das 8 às 17h.

dias 28 de dezembro e 03 de janeiro das 8 às 17h. Fazendinha (ESF Euclides José de Oliveira Brás): dias 26 e 27 de dezembro e 02 de janeiro das 8 às 17h.

dias 26 e 27 de dezembro e 02 de janeiro das 8 às 17h. Lageado dos Vieiras (ESF Vereador Luiz Milcheski): dias 26, 27 e 28 de dezembro e 02 e 03 de janeiro das 8 às 17h.

dias 26, 27 e 28 de dezembro e 02 e 03 de janeiro das 8 às 17h. Roseira (ESF Alziro Alves): dias 26, 27, 28 de dezembro e 02 e 03 de janeiro das 8 às 17h.

Mutirão de ultrassonografia

Desde o dia 15 de dezembro a Secretaria Municipal de Saúde está realizando mais um mutirão de exames de ultrassonografia. A ação para pacientes agendados ocorrerá até o dia 29 de dezembro na ESF Antônio Bossi e até o dia 28 na ESF Vereador Luiz Milcheski, no Lageado dos Vieiras. O objetivo é priorizar os casos urgentes e acelerar o andamento da fila de espera. No total serão realizados 160 exames.

PARQUE ECOTURÍSTICO

As atrações culturais e turísticas do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa terão horários diferenciados neste fim de ano e início de 2024. A entrada nos locais é gratuita.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Horários de funcionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (campo, trilhas e jardins):

Dia 23/12 (sábado): 8h às 17h

Dia 24/12 (domingo): 9h às 11h30

Dia 25/12 (segunda): Fechado

Dia 26/12 (terça): 13h às 17h

Dia 27/12 (quarta): 8h às 17h

Dia 28/12 (quinta): 8h às 17h

Dia 29/12 (sexta): 8h às 17h

Dia 30/12 (sábado): 9h às 17h

Dia 31/12 (domingo): 9h às 11h30

Dia 01/01 (segunda): Fechado

Dia 02/01 (terça): 8h às 17h

Horários de funcionamento dos espaços culturais (capela, museu, presépio e oratórias):