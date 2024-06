Prefeitura de Rio Negro entrega kits esportivos para as escolas municipais

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira a Prefeitura de Rio Negro, através da parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de kits esportivos para todas as escolas municipais de ensino fundamental. Os materiais foram obtidos através de emenda impositiva do deputado estadual Requião Filho e da deputada estadual Maria Victoria.

A entrega dos kits foi feita pelo prefeito James Karson Valério no Ginásio de Esportes José Müller durante uma reunião que teve a presença de membros das duas secretarias municipais, diretores escolares e professores.

O prefeito enalteceu que ações assim fazem parte do plano de governo da Prefeitura com o objetivo de beneficiar todos os cidadãos, fazendo com que todos tenham acesso ao esporte. Também reforçou a importância que o esporte tem nas escolas para formar bons cidadãos.

Cada kit esportivo possui quatro bolas de futsal, três bolas de vôlei, duas bolas de handebol, quatro bolas de basquetebol, um par de luvas, uma bomba de encher bola e um apito.

Os materiais serão utilizados durante as aulas de educação física e demais atividades esportivas que as escolas desenvolvem em prol da educação e também da saúde e bem-estar dos alunos, já que em Rio Negro o esporte – sendo um grande aliado da educação –, também é colocado em prática como prevenção de doenças.