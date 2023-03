Prefeitura de Rio Negro entrega kits esportivos para associações de moradores

Na manhã desta quinta-feira (23), a Prefeitura de Rio Negro realizou a entrega de kits esportivos para as associações de moradores do município. A solenidade ocorreu no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral.

Estiverem presentes os representantes das 14 associações beneficiadas, além de autoridades como o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de assistência social, Eliane Valério Pereira, secretária de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, vereadores Ricardo Furquim e Isabel Cristina Souza, além do diretor de esporte do município de Rio Negro, Paulo Rogério Gaissler e equipe da secretaria municipal de esportes.

A atual gestão municipal investe constantemente em esporte, como iniciativa à saúde preventiva e fortalecimento de vínculos e de valores, sem contar o enorme benefício ao bem-estar da população.

Os kits entregues hoje irão contribuir com as práticas esportivas nas comunidades, levando o esporte para todos, também de maneira descentralizada, estimulando a prática e desenvolvendo talentos. Fazem parte do kit: bolas, redes, coletes, bomba de encher bola e saco para transporte dos materiais.