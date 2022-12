Prefeitura de Rio Negro executa reformas em unidades escolares neste fim de ano

A Prefeitura de Rio Negro está em período de recesso nesta última semana do ano, mas há equipes de plantão em todas as secretarias.

Na educação há obras sendo realizadas em unidades escolares. Na manhã desta quarta-feira o prefeito James Karson Valério e membros da equipe da Secretaria Municipal de Educação visitaram as reformas que ocorrem na Escola Municipal Professor Venceslau Muniz, CMEI Lenir Rodrigues e também no espaço do SESI no bairro Bom Jesus, onde irá funcionar um novo Centro Municipal de Educação Infantil após as reformas.

Na escola Professor Venceslau Muniz, por exemplo, serão investidos R$ 438.926,83 nas obras. A unidade escolar receberá um amplo aprimoramento na estrutura. Entre as obras estão a troca da estrutura elétrica, uma nova cobertura da quadra com novo telhado, demolição de revestimentos de piso e paredes para reconstrução, estacionamento, pintura, calçamento e reformas internas e externas.