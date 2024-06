Prefeitura de Rio Negro fará a revitalização da grande pista de skate

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizará a revitalização da grande pista de skate localizada na Praça Esportiva Mari Laís de Andrade, na Rua Mato Grosso.

A pista possui uma área aproximada de 296,70 m². Nos últimos anos o local teve um desgaste causado pela ação do tempo e também pelas grandes inundações que atingiram aquela região.

Com a revitalização do local serão garantidos todos os elementos destinados à prática segura do esporte pelos skatistas de Rio Negro e de toda a região. A pista terá grande importância para o fortalecimento dessa prática esportiva que vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil. Novos talentos no skate podem surgir em nosso município através deste importante espaço esportivo.

Na última sexta-feira o prefeito James Karson Valério esteve no local com membros da secretaria de esportes e também de obras para verificar os detalhes da pista, que receberá manutenções no piso, rampas e arquibancadas.

A contratação da empresa para a execução da manutenção ocorreu através da Ordem de Compra nº 3384/2024. Serão investidos R$ 34.500,00 com recursos próprios da Prefeitura. O prazo previsto para a conclusão das obras é de 90 dias.