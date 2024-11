Prefeitura de Rio Negro fará licitação para a pavimentação asfáltica de mais ruas

Na manhã desta sexta-feira (08), o prefeito James Karson Valério oficializou em seu gabinete a abertura dos processos licitatórios para a pavimentação de mais três importantes ruas de Rio Negro. Os editais já estão disponíveis no portal da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br).

Ainda neste mês serão licitadas as obras de pavimentação de um trecho da Rua Alfonso Nentwig (bairro Tijuco Preto) e também da Rua Luiz Neppel (Lageado dos Vieiras). Para estas duas ruas o custo estimado total da contratação é de R$ 1.025.289,94. A pavimentação nestas ruas beneficiará aproximadamente 160 famílias (direta e indiretamente).

Já para a pavimentação asfáltica de um trecho da Rua João Alípio, localizada no bairro Alto, o valor estimado é de R$ 558.772,28. A licitação também ocorrerá neste mês de novembro. A obra tem o propósito de beneficiar aproximadamente 130 famílias (direta e indiretamente).

As ruas referentes a estes processos licitatórios estão localizadas em zona com adensamento populacional. O investimento com as pavimentações visa criar um trânsito seguro, com uma circulação mais fluída de veículos e uma maior segurança aos pedestres, além de proporcionar um melhor funcionamento, conservação e visualização das vias urbanas do município.