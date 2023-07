Prefeitura de Rio Negro inaugura nova academia de ginástica pública

O esporte e a saúde ficam cada vez mais fortalecidos em Rio Negro com as ações da atual gestão municipal. Nesta sexta-feira foi inaugurada a Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta”, localizada ao lado do Ginásio de Esportes “José Müller”.

A denominação foi definida através do Decreto nº 074/2023, considerando os relevantes serviços prestados ao município de Rio Negro e à comunidade rio-negrense pelo Sr. Luiz Carlos Gomes de Oliveira, popularmente conhecido por “Camiseta”.

O espaço possui 377,25m² e conta com aparelhos de ginástica, dança, musculação e sala para a sede administrativa do esporte, além de banheiros e vestiários. Ao todo foram investidos R$ 575.885,80 através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) da Caixa Econômica Federal. Mais equipamentos ainda serão inseridos no espaço.

Estiveram presentes no evento de inauguração a família do homenageado, autoridades locais, equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, servidores da Prefeitura, vereadores e convidados.

A academia será acessível gratuitamente à população. Todas as informações sobre o uso do espaço serão divulgadas em breve. Vários projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Rio Negro que utilização a nova academia, entre eles:

Projeto “Academia PcD”

O projeto tem como objetivo atender os alunos PCD (Pessoa com Deficiência), que através do acompanhamento especializado, poderão utilizar esse aporte na evolução para melhoria da saúde.

Projeto “Academia Alunos/Atletas”

Tem como objetivo atender os alunos/atletas dos projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para apurar o condicionamento físico e melhorar as performances das modalidades envolvidas.

Projeto “Academia + Saúde e Melhor Idade”

O objetivo deste projeto é gerar atendimento às pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) com prescrição médica indicando a necessidade de atividade física para uma melhor qualidade de vida e auxílio no tratamento. Da mesma forma, o atendimento à pessoa idosa, auxiliando no desenvolvimento físico e psicomotor, formalizando as determinantes e indicações prioritárias concernentes, promovendo o respeito e cuidados essenciais para a melhor idade.

Projeto “Academia Melhor Idade”

Este projeto tem como objetivo promover a qualidade de vida diante do desenvolvimento físico e psicomotor da pessoa idosa, formalizando também as determinantes e indicações prioritárias concernentes ao promover o respeito dos cuidados essenciais para a melhor idade.

CAMISETA

Luis Carlos Gomes de Oliveira, mais conhecido como “Camiseta”, nasceu no dia 10 de dezembro de 1953, sendo filho de Eva Lopes de Oliveira e Notilio Gomes de Oliveira. Nasceu em uma família de 13 irmãos, sendo eles Antonio, Irineu, Iara, Irapuã, Ivete, Betriz, Rui, Nelson, Mário Cesar, Malvina, Notílio, Mari Zélia, e o Luiz Carlos.

Seu primeiro casamento de 30 anos de união foi com Nilza Laurici Lins de Oliveira, para os de casa, a “Lule”, mãe dos seus três filhos, Alessandra, Ana Paula, Luiz Carlos Junior; em 2005 infelizmente ela veio a falecer vítima a um câncer.

Logo após o falecimento de sua esposa Camiseta foi diagnosticado com o aumento do coração onde foi submetido a um transplante que lhe deu uma sobrevida. Seu segundo casamento foi com Ironilda de Mello, com quem viveu até seus últimos dias e quem cuidou dele na enfermidade.

Em sua vida profissional, seus primeiros passos, ainda jovem, começaram jogando por 10 anos na escolinha Ouro Verde em Mafra. Mudou para Rio Negro onde jogou no Grêmio Esportivo Rionegrense em seguida jogou pelo Peri e após no Operário em 1973, onde passou por várias outras equipes como atleta, sendo elas:

Juventus-SC, Jaraguá do Sul-SC, Veloclube-SP, Vasco da Gama-RJ, Noroeste de Bauru-SP, Jabuticabal-SP, Marilia-SP, Sertãozinho-SP, Ituana-SP, São Carlense-SP, Cascavel-PR. Com 38 anos foi técnico do Umuarama-PR e levou a equipe para 1ª divisão. Voltou para Rio Negro onde foi técnico do Clube Atlético Operário.

Nos seus últimos anos de vida sofreu com glaucoma, doença hereditária que lhe tirou a visão, mas nunca sua alegria e vontade de viver. Camiseta faleceu no dia 03/05/2021 devido às complicações ocasionadas pela Covid-19.