Prefeitura de Rio Negro inaugura o maior complexo esportivo da região

O esporte está sendo fortalecido em Rio Negro como um dos pilares essenciais para o desenvolvimento físico, mental e social da sociedade.

Na manhã desta sexta-feira a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, inaugurou o maior complexo esportivo da região. A cerimônia teve a presença de autoridades, familiares e amigos dos homenageados, atletas e população adepta às modalidades esportivas.

O Complexo Esportivo “Vereador Paulo Cesar Almeida” fica localizado na Vila Militar e é composto pela Quadra de Beach Tennis e Futevôlei “Umar Roberto Candeo”, Quadra Esportiva de Basquete 3×3 “Osvaldo Costa”, Ginásio de Esportes “José Müller”, Campo de Futebol Suíço “Osnildo José de Oliveira”, Academia de Ginástica para Cadeirantes e Parque Infantil “Martino Stupp” e Academia de Ginástica e Musculação “Luiz Carlos Gomes de Oliveira”.

O diretor de esportes de Rio Negro, Paulo Rogerio Gaissler, afirmou que o novo complexo esportivo é o maior da região, não apenas em tamanho, mas também em qualidade e com todas as normas técnicas exigidas.

As quadras de Beach Tennis e Basquete 3×3 foram criadas no tamanho oficial, possibilitando a realização de grandes competições no local, fortalecendo assim o desenvolvimento esportivo e econômico no município de Rio Negro. A população poderá fazer o uso dos locais gratuitamente. Também estará à disposição do público o empréstimo de equipamentos profissionais.

O secretário municipal de esportes, Gerson Heide, ressaltou a importância de valorizar todos os espaços esportivos do complexo, bem como as suas denominações. Também destacou a dedicação de toda a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer para que todas as ações fossem realizadas. Disse ainda que para os próximos anos o orçamento para o esporte será ainda maior para que mais ações sejam realizadas em prol da população e valorização do esporte em Rio Negro.

O prefeito James Karson Valério também destacou e agradeceu por toda a dedicação que os profissionais do esporte tiveram nos últimos anos. Destacou também o planejamento que os profissionais realizaram para que obras importantes sejam realizadas já no início de 2025, como a reforma do piso do Ginásio de Esportes “José Müller”.