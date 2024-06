Prefeitura de Rio Negro inicia projeto para instalar energia solar nos prédios públicos

Com foco na inovação e na sustentabilidade com o uso de energia alternativa, renovável e limpa, a atual gestão municipal de Rio Negro trabalha para implantar a energia fotovoltaica nos prédios públicos.

O prefeito James Karson Valério já assinou a autorização para que a Secretaria Municipal de Obras instaure o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica em um imóvel pertencente ao Município de Rio Negro.

Inicialmente o sistema com o painel solar fotovoltaico será instalado no Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes”, no telhado da estrutura já existente. Esta será a primeira etapa de um grandioso projeto que tem como objetivo diminuir os gastos com a energia elétrica nos prédios públicos, gerando uma grande economia aos cofres públicos.

Os recursos a serem empregados na execução do projeto são oriundos de um convênio firmado com a Itaipu Binacional, através do programa “Itaipu Mais que Energia”. A Prefeitura, através de suas equipes técnicas, realizou todos os trâmites necessários de forma ágil para dar início a este importante investimento estratégico.

A gestão municipal de forma sustentável é uma preocupação cada vez mais presente nas diretrizes da administração pública. A utilização da energia solar como alternativa sustentável vai de encontro com ações que demonstram a preocupação da administração pública com o meio ambiente e seus recursos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir da luz solar. Quanto maior a incidência de radiação solar sobre as placas solares, maior será a quantidade de energia elétrica produzida.