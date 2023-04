Prefeitura de Rio Negro iniciará credenciamento de empresas de lavação de veículos

Com o objetivo de contribuir com o fomento da atividade comercial e econômica no município, a Prefeitura de Rio Negro estará realizando o processo de credenciamento para empresas (MEIs, ME, EPP e outras) que tenham interesse e capacidade técnica para realizarem serviços de lavação de veículos de grande e pequeno porte conforme demanda das secretarias municipais.

A Prefeitura receberá em sua sede, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário, no período de 10 de abril de 2023 até 10 de maio de 2023, a documentação e propostas das empresas prestadoras de serviços de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 003/2023.

As empresas precisam ter domicílio tributário em Rio Negro-PR. O edital completo pode ser acessado no portal: www.rionegro.pr.gov.br na opção “Editais de Licitações”.