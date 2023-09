Prefeitura de Rio Negro inova e lança o Curso de Robótica Educacional no bairro Alto

Mais uma inovação marca as ações planejadas e executadas pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social.

Trata-se do Curso de Robótica Educacional – Robot Teens, que possui uma carga horária de 72 horas e está sendo realizado mediante celebração de contrato com o Serviço Social da Indústria (SESI).

Para acompanhar a aplicabilidade do curso, na última sexta-feira o prefeito James Karson Valerio e a Secretária de Assistência Social, Eliane Valerio Pereira, estiveram no Centro de Convivência Henrique Witt, no bairro Alto, aonde o curso vem sendo desenvolvido.

O curso destina-se aos adolescentes com idade entre 13 e 18 anos e conta com a participação de alunos do Colégio Estadual Caetano Munhoz da Rocha; Colégio Estadual Barão de Antonina; Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral e Colégio Estadual Alvino Schelbauer.

O referido curso tem por objetivos: contribuir para uma formação proativa, com pensamento crítico a partir da utilização de recursos científicos tecnológicos para o desenvolvimento do protagonismo do estudante no processo de aprendizagem; desenvolver habilidades de raciocínio lógico, ao percorrer conteúdos de diferentes áreas de conhecimento; estimular a criatividade por meio de construções diversas; desenvolver habilidades de raciocínio lógico, ao percorrer conteúdos de matemática e física e estimular a criatividade por meio de construções envolvendo programação, mecânica e eletrônica.

Na oportunidade o prefeito James falou da importância da preparação dos jovens rio-negrenses para o futuro, entre outros, na área da robótica que vem conquistando espaço em uma parcela significativa do mercado de trabalho. Falou também do comprometimento da gestão com a formação e profissionalização das crianças e adolescentes do município transformando Rio Negro numa cidade “InteliGENTE”, ou seja, pessoas inteligentes que contribuem com os avanços do município, assim como também, para o surgimento de grandes oportunidades e melhorias das condições de vida da nossa gente rio-negrense.