Prefeitura de Rio Negro instala placas de orientação no interior

A Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro vem fortalecendo a sinalização nas estradas do interior para orientar os motoristas que utilizam as rotas alternativas no município devido ao bloqueio total da ponte metálica do Rio da Várzea na PR-427, principal ligação entre a Lapa e Campo do Tenente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ponte está interditada para obras desde janeiro. A execução do novo tabuleiro deve levar 90 dias, com a ponte bloqueada durante todo esse período. Somente pedestres podem continuar transitando pela passarela enquanto os serviços são executados.

A rodovia é muito utilizada para acesso às inúmeras propriedades rurais junto ao município de Rio Negro, tanto para o fornecimento de insumos e produtos agrícolas, quanto para o transporte de animais e aves, cuja produção está em fase de intensa expansão. Além de produtos originados em florestas e areais, atividades estas de suma importância ao desenvolvimento do nosso município.